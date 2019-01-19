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Штаб: Боевики НВФ 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Штаб: Боевики НВФ 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе
08:14 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: Противник на Донбассе 9 раз открывал огонь по украинским позициям, погибших или раненых среди бойцов ВСУ нет.

Боевики незаконных вооруженных формирований девять раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял позиции наших войск из крупнокалиберных пулеметов вблизи населенного пункта хутор Вильный" – говорится в сводке, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в субботу утром.

Кроме того, обстрелам из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия подвергся населенный пункт Гнутово, Красногоровка и Водяное, а обстрелам из минометов калибра 82 мм поселки Пески и Водяное.

"Вследствие преступных обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал" – отметили в штабе ООС.

Подразделения Объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства.

По данным украинской разведки, 18 января, один боевик погиб.

"В течение текущих суток враг огонь не открывал" – подытожили в штабе ООС.

Как сообщалось ранее, в районе отвода сил артиллерии на Донбассе провели тактические учения экипажи самоходных артиллерийских установок "Пион".  Самоходная установка стреляет снарядами калибра 203,7 мм и способна поражать цели противника на расстоянии от 8,4 до 47,5 км. САУ может стрелять не только осколочно-фугасными и фугасными снарядами: в свое время она разрабатывалась для поражения вражеской силы ядерным выстрелом. Для развертывания батареи в боевой порядок достаточно не более 10 минут, на выстрел уходит 1,5 минуты.

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Боевики, Обстрелы, НВФ, Ситуация на Донбассе, Штаб ООС.
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