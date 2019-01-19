На Северном мосту в Киеве будет ограничено движение

Новости Украины: КГГА предупреждает о том, что в Киеве на Северном мосту будет ограничено движение транспорта.

В Киеве на Северном мосту в связи с ремонтными роботами 19 и 20 января частично ограничат движение транспорта, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"19 и 20 января с 09:00 до 20:00 в связи с ремонтом перильного ограждения на Северном мосту через р. Днепр будет частично ограничено движение транспорта в первой полосе движения в направлении жилого массива Троещина" – говорится в сообщении, на официальном сайте КГГА в пятницу вечером.

Напомним, ко Дню Соборности Украины - 100-летию Акта объединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики, который отмечают 22 января - в столице состоится ряд торжественных и праздничных мероприятий.