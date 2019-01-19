Скачать
Суббота, 19.01.2019
Порошенко объяснил, почему обещание снизить цену на газ является популизмом
Порошенко объяснил, почему обещание снизить цену на газ является популизмом
Рева: На жилье для переселенцев выделили в 20 раз меньше средств
Рева: На жилье для переселенцев выделили в 20 раз меньше средств
Ломаченко обязали провести бой против Кроллы
Ломаченко обязали провести бой против Кроллы
Крещение Господне 2019: обряды, заговоры, традиции праздника
Крещение Господне 2019: обряды, заговоры, традиции праздника

В зоне ООС сбили беспилотник боевиков с осколочной взрывчаткой

В зоне ООС сбили беспилотник боевиков с осколочной взрывчаткой
11:50 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины: Российские наемники оснастили дрон осколочной взрывчаткой и пытались их сбрасывать на пехотные позиции с небольшой высоты.

Бойцы 93 отдельной механизированной бригады Холодный Яр сбили беспилотник противника в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

"Российские наемники оснастили обычный китайский дрон фирмы DJI модели "Фантом-4" осколочной взрывчаткой… Террористы пытались сбрасывать осколочные боеприпасы на пехотные позиции с небольшой высоты", - сообщается на странице в Фейсбук 93 бригады Холодный Яр.

Военные отметили, что пресекли преступные намерения боевиков. 93 бригада Холодный Яр – военная часть в составе Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Как сообщалось ранее, в районе отвода сил артиллерии на Донбассе провели тактические учения экипажи самоходных артиллерийских установок "Пион".  Самоходная установка стреляет снарядами калибра 203,7 мм и способна поражать цели противника на расстоянии от 8,4 до 47,5 км. САУ может стрелять не только осколочно-фугасными и фугасными снарядами: в свое время она разрабатывалась для поражения вражеской силы ядерным выстрелом. Для развертывания батареи в боевой порядок достаточно не более 10 минут, на выстрел уходит 1,5 минуты.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Беспилотник, Холодный Яр, Механизированная бригада, Осколочная взрывчатка, Пехотные позиции.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Крещение Господне 2019: что обязательно нужно сделать в праздник
02 Гороскоп на сегодня, 19 января 2019: все знаки Зодиака
03 Гадание на Крещенский Сочельник 2019: способы узнать будущее и найти жениха
04 Глава МИД озвучил фундаментальную позицию по мониторингу в Крыму
05 Следующий бой Усика состоится в апреле
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Порошенко и Гройсман поздравили украинцев с праздником Крещения
Порошенко и Гройсман поздравили украинцев с праздником Крещения
На Крещение украинцам прогнозируют небольшой &quot;минус&quot;, а потом сильные морозы
После Крещения в Украину придут сильные морозы
&quot;Шатдаун&quot;: Трамп сделает &quot;важное объявление&quot;
"Шатдаун": Трамп сделает "важное объявление"
От Киева до Одессы: яркие фото украинцев, праздновавшие Крещение прошлые года
От Киева до Одессы: яркие фото украинцев, праздновавшие Крещение прошлые года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь