В зоне ООС сбили беспилотник боевиков с осколочной взрывчаткой

Новости Украины: Российские наемники оснастили дрон осколочной взрывчаткой и пытались их сбрасывать на пехотные позиции с небольшой высоты.

Бойцы 93 отдельной механизированной бригады Холодный Яр сбили беспилотник противника в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

"Российские наемники оснастили обычный китайский дрон фирмы DJI модели "Фантом-4" осколочной взрывчаткой… Террористы пытались сбрасывать осколочные боеприпасы на пехотные позиции с небольшой высоты", - сообщается на странице в Фейсбук 93 бригады Холодный Яр.

Военные отметили, что пресекли преступные намерения боевиков. 93 бригада Холодный Яр – военная часть в составе Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Как сообщалось ранее, в районе отвода сил артиллерии на Донбассе провели тактические учения экипажи самоходных артиллерийских установок "Пион". Самоходная установка стреляет снарядами калибра 203,7 мм и способна поражать цели противника на расстоянии от 8,4 до 47,5 км. САУ может стрелять не только осколочно-фугасными и фугасными снарядами: в свое время она разрабатывалась для поражения вражеской силы ядерным выстрелом. Для развертывания батареи в боевой порядок достаточно не более 10 минут, на выстрел уходит 1,5 минуты.