На Закарпатье разгерметизировался газопровод, без газа остались 16 населенных пунктов

Новости Украины: Вблизи села Червоное Ужгородского района 19 января произошла разгерметизация подводного газопровода среднего давления, без газа остались 16 населенных пунктов.

В субботу после 11 часов вблизи с.Червоное Ужгородского района произошла разгерметизация подводного газопровода среднего давления, сразу после которой сработала автоматическая система аварийной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Геннадия Москаля.

"В субботу после 11 часов вблизи с.Червоное Ужгородского района произошла разгерметизация подводного газопровода среднего давления, сразу после которой сработала автоматическая система аварийной безопасности. Из-за остановки газоснабжения на участке в направлении от Чопа до Берегова без газа остаются 16 населенных пунктов Ужгородского и Береговского районов, а именно: Красное, Тисаактелек, Тисауйфолу, Тисаашвань, Есень, Саловка, Петровка, Демичев, Тисаактелек, В.Добронь, М.Добронь, Свобода, Бакош, Батево, Даниловка, БАДов - всего 4 тыс. 298 абоннету", - говорится в сообщении.

Пострадавших в результате чрезвычайной ситуации нет. Разгерметизация произошла под землей на шве газопровода. Сразу после устранения аварии начнется постепенное подключение газа. О точном времени подключения будет сообщено дополнительно.

Напомним, глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что снижение цены на газ, что обещают многие кандидаты в президенты во время предвыборной кампании, невозможно и может закончится коллапсом всей финансовой системы Украины, когда рост курса доллара невозможно будет спрогнозировать. Коболев подчеркнул, что никакого снижения цены на газ не будет, потому что это нереально и неправильно.