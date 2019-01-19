Скачать
Суббота, 19.01.2019
Эсминец США Donald Cook направляется в Черное море
Эсминец США Donald Cook направляется в Черное море
Насиров получил отказ от ЦИК и не пойдет в президенты Украины
Насиров получил отказ от ЦИК и не пойдет в президенты Украины
Арсенал обыграл Челси и продолжает бороться за Лигу чемпионов
Арсенал обыграл Челси и продолжает бороться за Лигу чемпионов
Красота природы, от которой замирает сердце (Фото)
Красота природы, от которой замирает сердце (Фото)

На Киевщине из-за аварии поезда было задержано движение

На Киевщине из-за аварии поезда было задержано движение
22:36 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В Киевской области потерпел крушение товарный поезд, пострадавших нет.

В Киевской области сошли с рельс два пустых вагона товарного поезда, при этом никто не пострадал, сообщает "5 канал".

"Поезд следовал из Казатина в сторону Фастова в 5:40. Вблизи станции Кожанка сошли два вагона, никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Как отмечается, движение осуществлялось по нечетной колее. Продолжаются восстановительные работы. Вагоны подняли.

По информации "5 канала", из-за происшествия движение железнодорожными путями временно было заблокировано.

Как сообщает пресс-служба "Укрзализныци", в 17.15 движение по путям было восстановлено, сейчас следование поездов осуществляется в штатном режиме.

В ведомстве подтвердили информацию, что во время аварии с рельс сошло 2 пустых вагона, но при этом жертв не было, поезда пропускали по непарному пути, задержки следования пассажирских поездов во время ликвидации аварии составили от одного до трех часов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Фастов, Казатин, УЗ, Укразализныця, Сход с рельсов.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Крещение Господне 2019: что обязательно нужно сделать в праздник
02 Гороскоп на сегодня, 19 января 2019: все знаки Зодиака
03 Поздравления с Крещением 2019: красивые поздравления в стихах и прозе для ваших близких
04 Гадание на Крещенский Сочельник 2019: способы узнать будущее и найти жениха
05 Поздравления с Днем рождения: открытки и стихи на 19 января
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Порошенко и Гройсман поздравили украинцев с праздником Крещения
Порошенко и Гройсман поздравили украинцев с праздником Крещения
На Крещение украинцам прогнозируют небольшой &quot;минус&quot;, а потом сильные морозы
После Крещения в Украину придут сильные морозы
Пленному украинскому моряку Сороке требуется осмотр
Пленному украинскому моряку Сороке требуется осмотр
Компания Apple выпустила уникальный аксессуар
Компания Apple выпустила уникальный аксессуар
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь