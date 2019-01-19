Возле одной из киевских многоэтажек обнаружили труп

Новости Украины: В Днепровском районе Киева нашли труп мужчины возле одной из многоэтажек.

Возле одного из домов в Днепровском районе столицы обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Утром в дежурную часть Днепровского управления полиции поступило сообщение от местного жителя о том, что на ступеньках у подвала лежит мужчина без признаков жизни", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при осмотре на теле погибшего обнаружили телесные повреждения в виде ножевого ранения в грудь с левой стороны. Правоохранители установили личность погибшего. Это - 53-летний киевлянин. В последнее время проживал на улице. Тело мужчины направили на судебно-медицинскую экспертизу.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство). Санкция статьи предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы.