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Возле одной из киевских многоэтажек обнаружили труп

Возле одной из киевских многоэтажек обнаружили труп
23:29 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: В Днепровском районе Киева нашли труп мужчины возле одной из многоэтажек.

Возле одного из домов в Днепровском районе столицы обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Утром в дежурную часть Днепровского управления полиции поступило сообщение от местного жителя о том, что на ступеньках у подвала лежит мужчина без признаков жизни", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что при осмотре на теле погибшего обнаружили телесные повреждения в виде ножевого ранения в грудь с левой стороны. Правоохранители установили личность погибшего. Это - 53-летний киевлянин. В последнее время проживал на улице. Тело мужчины направили на судебно-медицинскую экспертизу.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство). Санкция статьи предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы.

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Киев, Полиция, Убийство, Днепровский район.
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