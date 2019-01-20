Почти 12 тыс. верующих приняли участие в массовых купаниях в Киевской области

Новости Украины: В Киевской области в прорубь окунулись почти 12 тысяч человек.

В Киевской области в массовых купаниях по случаю Крещения приняли участие почти 12 000 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции области.

"Почти 12 000 верующих приняли участие в массовых купаниях. Их безопасность и сохранность имущества обеспечивали более 500 сотрудников территориальных органов полиции. Помогали ей в этом члены общественного формирования. Нарушений общественного порядка и безопасности во время празднования Крещения на территории Киевской области не зафиксировано", - сказано в сообщении.

Напомним, один из главных христианских праздников - Крещение Господне (полное наименование - Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа) - отметили сегодня верующие православной и греко-католической церквей Украины. Киевляне также присоединились к празднику и ныряли в проруби.