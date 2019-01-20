Американский эсминец в Черном море: Российский корабль приступил к слежению

Российские военные осуществляют слежение за эсминцем ВМС США Donald Cook.
Об этом сообщает "112 Украина" со ссылкой на Национальный центр управления обороной Российской Федерации (НЦУО) Минобороны.
"Силы Черноморского флота приступили к слежению за американским эсминцем управляемого ракетного оружия военно-морских сил США Donald Cook сразу после его вхождения в акваторию Черного моря", - говорится в сообщении.
Уточняется, что "к непосредственному наблюдению за действиями американского военного корабля приступил сторожевой корабль Черноморского флота "Пытливый".
Также за ним будут вести слежение с помощью электронных и технических средств флота.
Как сообщалось, ранее в Черное море направился американский эсминец USS Donald Cook (DDG-75).