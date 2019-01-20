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Подразделения полиции будут следить за порядком на Центральном вокзале Киева

Подразделения полиции будут следить за порядком на Центральном вокзале Киева
04:07 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Youtube

Новости Украины: Киевский ж/д вокзал с 20 января будет патрулировать полиция.

Центральный железнодорожный вокзал Киева с воскресенья, 20 января, будут патрулировать подразделения Национальной полиции, сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

"В воскресенье, 20 января 2019 года, на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве начнет работать сервисная служба Национальной полиции, сотрудники которой будут следить за соблюдением общественного порядка. Круглосуточное дежурство на вокзале осуществлять бойцы подразделения патрульной полиции по охране общественного порядка (ТОР)", сообщил председатель правления "УЗ" Евгений Кравцов.

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По его словам, причина начала патрулирования связана с увеличением случаев попрошайничества, пребыванием на вокзале лиц без определенного места жительства, несанкционированная торговля.

Также полиция будет обеспечивать безопасность граждан в поездах, прибывающих на станцию Киев-Пассажирский.

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Киев, Полиция, Центральный железнодорожный вокзал, Евгений Кравцов, Патрули.
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