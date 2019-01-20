Турист погиб в горах во Львовской области, еще один госпитализирован

Новости Украины: Во Львовской области вблизи горы Парашка спасатели обнаружили двух туристов 23-х и 32-х лет, один из них уже был мертв.

32-летний мужчина погиб возле горы Парашка в Сколевском районе Львовской области, а 23-летний юноша попал в больницу с обморожением ног, сообщает пресс-служба главного управления ГСЧС во Львовской области.

По данным пресс-службы, 19 января в 23.37 в спасательную службу поступил звонок о том, на горе Парашка поблизости села Коростов заблудились два туриста.

Сотрудники горно-спасательного отряда отправились на их поиски и в три часа ночи 20 января обнаружили обоих туристов у подножия Парашки. Старший мужчина к тому времени был мертв. Причины смерти пока не называются. Младшего госпитализировали в больницу.

Парашка – гора в Сколевских Бескидах, наивысшая гора во Львовской области – 1 тыс 268 метров.

Напомним, 10 января пропавший в Межгорском районе Закарпатья близ горы Гымба турист Игорь Грищенко позвонил в пункт связи части Свалява. Мужчина сообщил, что находится в избушке лесника возле небольшой реки на Боржавском хребте и чувствует себя хорошо. Вероятно, именно благодаря профессиональной подготовке ему удалось так долго продержаться в заснеженных горах.