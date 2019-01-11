В Карпатах нашелся турист, который заблудился на Рождество

Новости Украины: В Карпатах нашли заблудившегося туриста-лыжника, который ранее самостоятельно вышел на связь.

В четверг, 10 января, пропавший в Межгорском районе Закарпатья близ горы Гымба турист Игорь Грищенко позвонил в пункт связи части Свалява. Мужчина сообщил, что находится в избушке лесника возле небольшой реки на Боржавском хребте и чувствует себя хорошо.

Как известно, Игорю Грищенко – 34 года, он подготовленный и опытный спортсмен-экстремал, тренер по лыжному спорту и президент Ассоциации экстремальных видов спорта. В Киеве мужчина тренировал других спортсменов.

Вероятно, именно благодаря профессиональной подготовке ему удалось так долго продержаться в заснеженных горах.

9 января Игорь вдруг позвонил товарищу. Единственное, что он успел сказать – что находится у какой-то реки. На его поиски отправили вертолет. Подняли на ноги всех: более 40 спасателей, полиции, лесников, волонтеров и спецтехнику. Но все было бесполезно. На поиски пропавшего в горах туриста подняли вертолет.

10 января примерно в 17:00 Игорь снова вышел на связь. Грищенко сообщил спасателям точное место своего расположения и отметил, что слышал шум вертолета чрезвычайников, но не успел разжечь огонь, чтобы его заметили. Поэтому спасатели отправились по полученным координатам.

"Позвонил по номеру 101 и в очень короткой беседе рассказал, что находится в домике лесников. Рассказал об ориентирах, которые он видит вокруг. Спасатели вместе с лесниками вычисляют координаты места его вероятного нахождения",– сообщила пресс-секретарь Госслужбы спасателей на Закарпатье Наталья Батыр.

Игоря разыскивают уже четвертые сутки, но спасатели знают и случаи, когда даже более длительные поиски завершались счастливо. Надеется на силы мужа и жена. "Верю, что он найдется живым и здоровым", – написала она на своей странице в Facebook.

Ночь на 11 января будет пятой, которую Игорь проведет в горах. А семья и вся страна будет следить за его спасением.

Как турист Игорь Грищенко потерялся в Карпатах?

Вечером 6 января в службу спасения сообщили о том, что в районе горы Гымба заблудились 2 лыжников. Сообщила об этом жена одного из туристов. Одним из пропавших лыжников оказался Игорь Грищенко. В 15:40 спасатели нашли товарища Грищенко в удовлетворительном состоянии, а его самого не удалось найти. Ведь мужчины, когда поняли, что потерялись, решили разделиться.