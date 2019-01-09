В Карпатах нашли заблудившегося туриста-иностранца, еще одного ищут

Новости Украины: На Закарпатье продолжаются поиски туриста-лыжника, с которым потеряна связь 6 января.

Спасатели обнаружили в районе урочища Белый, что неподалеку от горы Говерла, гражданина Словакии, который потерял ориентиры и заблудился во время прохождения туристического маршрута. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГосЧС в Закарпатской области.

"Мужчина сам сообщил спасателям в телефонном режиме, когда понял, что из-за темного времени и плохой видимости самостоятельно не сможет вернуться к базе отдыха. Также он указал и на ориентировочное место его нахождения. Для проведения поисково-спасательных работ на спецавтомобиле отправились 2 специалиста горного поисково-спасательного отделения г. Рахов", - указывается в сообщении.

Также отмечается, что спасатели продолжают поиск киевлянина 1984 года рождения, который пропал в горах в канун Рождества, 6 января. Во вторник, 8 января, поиском занимались четыре поисково-спасательные группы, которые обследовали урочище Кривые Пути, часть подножия горы Великий Верх, части горы Ряпецка и ущелья от подножия горы Великий Верх до станции Оса. Всего работали 18 спасателей, четыре единицы техники и 11 сотрудников лесного хозяйства. Потерявшийся турист все ещё не обнаружен.

Напомним, накануне Рождества в районе горы Гимба заблудились пять туристов. Двух из них спасателям удалось разыскать около полуночи 7 января, тело еще одного нашли около 12:00 этого же дня. Позже в тот же день вышел на связь четвертый из туристов.