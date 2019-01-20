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Сутки на Донбассе: оккупанты девять раз обстреляли позиции украинских войск

Сутки на Донбассе: оккупанты девять раз обстреляли позиции украинских войск
19:04 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины: За минувшие сутки оккупационные войска РФ совершили обстрел украинских позиций 9 раз, ранен один украинский боец.

На Донбассе за текущие сутки, в период с 00.00 до 18.00, оккупанты девять раз обстреляли позиции украинских войск, ранение получил один украинский боец. Об этом говорится в сводке пресс-центра операции Объединенных сил.

"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" противник обстрелял позиции украинских военных из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия неподалёку от поселка Гнутово и четырежды - из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи населенного пункта Павлополь. Также позиции наших защитников были обстреляны из ПТРК и гранатометов в районе поселка Каменка", - отмечается в сводке.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" по позициям украинских войск враг открывал огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия неподалёку от хутора Вольный дважды из гранатометов различных систем - вблизи поселка Крымское.

Вследствие обстрелов российско-оккупационных войск один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.

Подразделения Объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства.

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Потери противника уточняются. Объединенные силы продолжают выполнять задачи по сдерживанию российской агрессии. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных, отметили в пресс-центре.

Как сообщалось, 19 января российские оккупационные войска 16 раз нарушили режим прекращения огня, потерь среди украинских военнослужащих не было.

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Луганск, Донбасс, ВСУ, ООС, Штаб ООС.
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