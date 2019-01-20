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Первая церковная община в Одесской области перешла в ПЦУ

Первая церковная община в Одесской области перешла в ПЦУ
20:01 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины: Церковная община Одесской области перешла в Православную церковь Украины, за такое решение проголосовали более 300 человек.

Община святого Димитрия Солунского села Пужайково Балтского района Одесской области объявила о переходе из бывшей Украинской православной церкви МП (Московского патриархата) в Православную церковь Украины. Об этом "Радио Свобода" сообщил пресс-секретарь Одесско-Балтской епархии отец Теодор Оробец.

По его словам, за такое решение проголосовали более 300 человек.

"Община изъявила желание, чтобы в селе была создана украинская православная церковь. Составили соответствующий протокол, поставили подписи, оформленный документ передали Одесской областной государственной администрации. На Крещение и сегодня отслужил в сельском храме как священник Православной церкви Украины", – рассказал он.

Также отец Теодор Оробец отметил, что в Одесской области это первый случай, когда община начала и довела до конца дело о переходе в ПЦУ.

По данным бывшей УПЦ (МП) на конец декабря 2018 года, эта церковь насчитывала 12 092 приходов в Украине.

Напомним, 6 января в Стамбуле в резиденции Вселенского патриарха на Фанаре, Вселенский патриарх Варфоломей торжественно вручил главе новообразованной Православной церкви митрополиту Епифанию томос о признании канонической автокефалии ПЦУ.

К ПЦУ присоединились более 100 приходов УПЦ МП

Верховная Рада Украины 17 января приняла поправки к действующему закону "О свободе совести и религиозные организации", которые дают возможность религиозной общине перейти из одной церкви в другую.

После того, как Православная церковь Украины получила томос – документ об автокефалии – от Вселенского патриархата, православные общины страны должны выбрать, оставаться в бывшей церкви или присоединиться к новой. Законопроект прописывает, как это можно сделать.

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УПЦ МП, Одесская область, ПЦУ, Церковная община.
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