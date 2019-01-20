К ПЦУ присоединились более 100 приходов УПЦ МП

Новости Украины: Более 100 приходов УПЦ МП после Объединительного Собора перешли в ПЦУ.

После Объединительного собора в Православную церковь Украины уже перешло более 100 приходов УПЦ Московского патриархата. Соответствующая информация представлена в интерактивной карте переходов, которую создали журналисты ТСН.ua.

Самым активным регионом, где приходы УПЦ МП переходят в ПЦУ, является Винницкая область. При этом наиболее активно переходят в новообразованную церковь на западе и в центре Украины, на Востоке, Юге и Севере. В Киевской области, такая активность существенно ниже.

Последними религиозными общинами, которые присоединились к ПЦУ, стали села Стуфчинцы (Хмельницкая область), села Головчинцы (Хмельницкая область) и города Хмельницкий (приход в честь св. Иоанна Богослова).

Напоминаем, что в Николаевской области первая община бывшей УПЦ МП перешла в Православную церковь Украины. Согласно его информации, 11 января община села Тимирязево Вознесенского района приняла решение присоединиться к ПЦУ. Ципляк отметил, что решение было принято единогласно.