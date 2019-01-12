На юге Украины община бывшей УПЦ МП перешла в Православную церковь Украины

В Николаевской области первая община бывшей УПЦ МП перешла в Православную церковь Украины.
Об этом в Facebook сообщил священник Кафедрального собора Касперовской иконы Божьей Матери в Николаеве Александр Ципляк. Согласно его информации, 11 января община села Тимирязево Вознесенского района приняла решение присоединиться к ПЦУ. Ципляк отметил, что решение было принято единогласно.
Как сообщалось, 15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной Православной церкви Украины.
6 января в соборе святого Георгия в Стамбуле Вселенский патриарх Варфоломей вручил томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины её предстоятелю, митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.