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На юге Украины община бывшей УПЦ МП перешла в Православную церковь Украины

На юге Украины община бывшей УПЦ МП перешла в Православную церковь Украины
20:56 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: president.gov.ua

Новости Украины: В Николаевской области религиозная община Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) перешла в Православную церковь Украины.

В Николаевской области первая община бывшей УПЦ МП перешла в Православную церковь Украины.

Об этом в Facebook сообщил священник Кафедрального собора Касперовской иконы Божьей Матери в Николаеве Александр Ципляк. Согласно его информации, 11 января община села Тимирязево Вознесенского района приняла решение присоединиться к ПЦУ. Ципляк отметил, что решение было принято единогласно.

Как сообщалось, 15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной Православной церкви Украины.

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6 января в соборе святого Георгия в Стамбуле Вселенский патриарх Варфоломей вручил томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины её предстоятелю, митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.

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Николаевская область, УПЦ МП, Церковь, ПЦУ.
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