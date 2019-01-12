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Вселенский патриархат назначил главу своей ставропигии в Киеве

Вселенский патриархат назначил главу своей ставропигии в Киеве
19:52 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины: Ставропигию Константинопольского патриархата в Киеве возглавил архимандрит Михаил Анищенко.

Ставропигию Константинопольского патриархата в Киеве возглавил архимандрит Михаил Анищенко.

Решение об этом принято на заседании синода 9-11 января, которое состоялось в Стамбуле и в рамках которого был подписан Томос об автокефалии Православной церкви Украины, передает ТСН. В Украине отца Михаила помнят по служению в храме Всех Святых земли Волынской.

"Это наш земляк из Луцка. Недавно только сообщили, что его назначили главой ставропигии Вселенской патриархии в Киеве. Ставропигия – это своего рода посольство, представительство Вселенского патриархата и он назначен настоятелем этой структуры", – сообщил священник Виктор Мартыненко.

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По его словам, последние десять лет архимандрит Михаил учился в Греции и совершал служение настоятелем в храме Алипия Столпника в Анталье – это Писидийская митрополия Константинопольского патриархата.

Как сообщалось, 5 января Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос, которым предоставил независимый статус Православной церкви Украины, о создании которой было объявлено на Объединительном соборе 15 декабря 2018 года.

По словам Варфоломея, Константинопольский патриархат предоставляя автокефалию, принял к себе миллионы верующих Украины как настоящая церковь-мать, в отличие от их "мачехи". 6 января произошло историческое событие - предстоятелю Православной церкви митрополиту Епифанию в Стамбуле вручили Томос.

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Вселенский Патриархат, ПЦУ, Ставропигию, Михаил Анищенко.
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