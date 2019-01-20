Несчастный случай на железной дороге: в Ровенской области поезд переехал мужчину

Новости Украины: В Ровенской области на железной дороге переехали мужчину, машинист утверждает, что подал звуковой сигнал и осуществил экстренное торможение.

В Ривненской области ночью грузовой поезд переехал мужчину, который лежал на путях. Как сообщили в отделе коммуникации полиции Ривненской области, событие произошло неподалеку от станции Здолбунов. По словам машиниста поезда, он следовал в направлении Львова и возле остановки "Приходько" заметил, что на путях лежит мужчина.

Машинист сразу подал звуковой сигнал и осуществил экстренное торможение. Однако избежать наезда не удалось, поскольку поезд насчитывал более 50 вагонов. Травмы мужчины оказались несовместимыми с жизнью.

В рамках уголовного производства, начатого по факту нарушения правил безопасности движения железнодорожного транспорта, которые повлекли гибель человека, (по части 3 статьи 276 Уголовного кодекса Украины) полицейские устанавливают личность погибшего. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет.

Ранее сообщалось, что во Львовской области группа лиц устроила драку в пригородном поезде сообщением "Львов - Здолбунов". Один из участников потасовки нанес телесные повреждения полицейской, которая прибыла на вызов в составе группы реагирования.