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Требовали отставки мэра: В Одессе активисты Нацкорпуса провели акцию протеста

Требовали отставки мэра: В Одессе активисты Нацкорпуса провели акцию протеста
23:18 Вс, 20 Январь 2019 Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: В Одессе активисты Нацкорпуса требовали отставки мэра Труханова.

Более ста активистов "Национального корпуса" провели в воскресенье вечером акцию протеста на Приморском бульваре, требуя отстранения Геннадия Труханова от должности городского головы.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

"Из-за сложной криминогенной ситуации, сложившейся в Одесском регионе, у нас есть два требования к власти. Первая – отстранение Геннадия Труханова от занимаемой должности. Вторая - привлечение его к уголовной ответственности за все преступления, совершенные против украинского народа и одесситов", - отметил представитель городского отделения "Национального корпуса" Сергей Варламов.

Участники акции подчеркнули, что проводят "мирную акцию", считают "провальной деятельность Труханова" и "городом управляют криминально-мафиозные кланы".

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Рядом с памятником Дюку активисты держали в руках транспарант "SOS Одесса", а после этого включили сирены и одновременно зажгли файеры и сигнальные огни.

Акция прошла без инцидентов.

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Одесса, Геннадий Труханов, Нацкорпус, SOS Одесса.
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