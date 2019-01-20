Требовали отставки мэра: В Одессе активисты Нацкорпуса провели акцию протеста

Новости Украины: В Одессе активисты Нацкорпуса требовали отставки мэра Труханова.

Более ста активистов "Национального корпуса" провели в воскресенье вечером акцию протеста на Приморском бульваре, требуя отстранения Геннадия Труханова от должности городского головы.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

"Из-за сложной криминогенной ситуации, сложившейся в Одесском регионе, у нас есть два требования к власти. Первая – отстранение Геннадия Труханова от занимаемой должности. Вторая - привлечение его к уголовной ответственности за все преступления, совершенные против украинского народа и одесситов", - отметил представитель городского отделения "Национального корпуса" Сергей Варламов.

Участники акции подчеркнули, что проводят "мирную акцию", считают "провальной деятельность Труханова" и "городом управляют криминально-мафиозные кланы".

Рядом с памятником Дюку активисты держали в руках транспарант "SOS Одесса", а после этого включили сирены и одновременно зажгли файеры и сигнальные огни.

Акция прошла без инцидентов.