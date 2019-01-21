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Ситуация на Донбассе: ранен один военнослужащий ВСУ

Ситуация на Донбассе: ранен один военнослужащий ВСУ
07:27 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: Боевики 16 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один военнослужащий ВСУ.

Незаконные вооруженные формирования 16 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранение получил украинский военнослужащий, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"20 января российские оккупационные войска 16 раз нарушили режим прекращения огня… Вследствие преступных обстрелов российско-оккупационных войск один военнослужащий Объединенных получил ранения", – говорится в сводке, опубликованной на странице штаба в Фейсбук в понедельник утром.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы по позициям украинских военнослужащих велись:

четыре раза – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи поселка Павлополь;

дважды из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия - в районе населенного пункта Гнутово;

с ПТРК, гранатометов - вблизи поселка Каменка.

дважды из минометов калибра 82-мм и гранатометов – в районе населенного пункта Пески;

из минометов калибра 82-мм – вблизи поселка Водяное;

из гранатометов различных систем – вблизи населенных пунктов Широкино и Красногоровка;

из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи населенного пункта Новомихайловка.

Сутки на Донбассе: оккупанты девять раз обстреляли позиции украинских войск

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреляли украинские позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов – вблизи хутора Вольный дважды из гранатометов различных систем – в районе поселка Крымское.

"Подразделения Объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства", – отметили в штабе.

По данным украинской разведки, 20 января, один боевик уничтожен и двое получили ранения.

"В течение текущих суток враг огонь не открывал", – добавили в пресс-центре штаба ООС.

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Боевики, Донбасс, ВСУ, ООС.
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