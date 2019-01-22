С начала эпидемического сезона в Черниговской области от гриппа умерло 9 человек

Новости Украины: В Чернигове с начала эпидсезона от гриппа умерло 5 человек, еще 4 – в области.

В Черниговский областной с начала эпидемического сезона 2018-2019 годов зарегистрировано 9 летальных случаев от гриппа, 5 из них в - г.Чернигов.

Как сообщается на сайте ГУ "Черниговский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины", за 3-ю неделю 2019 года в области заболело 9032 человека, из них 4263 детей. Уровень заболеваемости ниже эпидпорога на 4,1%. Госпитализированы 411 человек, из них 224 детей (54,5%).

В г.Чернигов гриппом заболело 3389 человек, из них детей – 1645. Уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 5,4%.

На отчетной неделе превышение эпидемического уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ зарегистрировано в Варвинском, Городянском, Корюковском, Менском, Нежинском, Прилуцком, Сосницком, Сребнянском районах, городах Нежин и Прилуки.

"С начала эпидсезона вирусологической лабораторией методом ПЦР исследовано 80 образцов биологического материала, из них 68,8% положительных результатов с доминированием вирусов гриппа типа А(Н1N1)", - сказано в сообщении.

Штамм Н1N1 - так называемый "свиной грипп", подтип вируса гриппа А, наиболее распространенный тип гриппа, который вызывает наиболее масштабные эпидемии.

Как сообщает "112.Украина" в понедельник, в Чернигове от гриппа H1N1 умер 46-летний мужчина. Он несколько дней находился в реанимации, но умер от вирусной пневмонии, которая была вызвана гриппом.

В то же время, как сообщает пресс-служба Черниговского городского совета со ссылкой на телеканал "Детинец", в г.Чернигов дезинфицируют специальным раствором троллейбусы, чтобы пассажиры не заболели ОРВИ.

"Общественный транспорт – место, где в небольшом пространстве одновременно находится много людей, среди которых могут быть и больные. Поэтому во время ежегодных всплесков заболеваемости вирусными инфекциями дополнительные меры безопасности очень уместны", - сказано в сообщении.

Дезинфекция троллейбусов введена по инициативе руководства Черниговского троллейбусного управления. Ее проводят каждые два дня специалисты с соответствующими навыками и специальным оборудованием.