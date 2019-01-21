Скачать
Понедельник, 21.01.2019
Порошенко в Израиле: что обсудили президенты
Порошенко в Израиле: что обсудили президенты
Как правильно вызвать скорую помощь: в Миздраве дали объяснение
Как правильно вызвать скорую помощь: в Миздраве дали объяснение
Деревянченко назвал имена желаемых соперников
Деревянченко назвал имена желаемых соперников
Microsoft удивит мир технологией будущего: названа дата
Microsoft удивит мир технологией будущего: названа дата

Как правильно вызвать скорую помощь: в Миздраве дали объяснение

Как правильно вызвать скорую помощь: в Миздраве дали объяснение
13:23 Сегодня Телеграф Минздрав Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Минздрав опроверг информацию, обнародованную в СМИ, относительно новых правил вызова скорой медицинской помощи.

Министерство здравоохранения разъяснило новые правила вызова скорой и неотложной медицинской помощи. В министерстве развеяли популярный миф, что якобы "скорую" нужно вызывать по телефону 103, а неотложную помощь — по 112.

В Украине с 1 января 2019 года не вводились никакие новые правила вызова скорой помощи. Об этом заявили в Министерстве здравоохранения Украины, реагируя на резонанс, который получила тема в СМИ.

Что нужно знать о работе скорой помощи в 2019 году:

  • Так, пресс-служба ведомства заверила, что правила вызова экстренной медицинской помощи утверждены указом Минздрава от 1 июня 2009 года № 370 и изменения к этому нормативному акту не вносились, он является действующим на сегодняшний день, и именно им руководствуются диспетчеры скорой помощи, принимая вызовы.
  • При этом на сайте министерства напомнили, что бригада "скорой" оказывает помощь в случаях, когда существует непосредственная угроза жизни и здоровью человека. Существует перечень симптомов, которые могут свидетельствовать о необходимости экстренной помощи.
  • В таких случаях необходимо вызвать скорую помощь по единому номеру 103. Бригада экстренной медицинской помощи должна прибыть на место происшествия в городах - в течение 10 минут, в населенных пунктах за пределами города – в течение 20 минут с момента поступления обращения к диспетчеру.
  • Также отмечается, что так называемая "служба неотложной помощи" является одной из опций оказания медицинской помощи на дому у пациента. В тех регионах, где работает такая служба, есть отдельные номера, по которым можно вызвать медиков или воспользоваться переадресацией вызова с номера 103. Как правило, это местные номера и ни в коем случае – не номер 112.
  • Если на региональном уровне не определен механизм оказания медицинской помощи в неэкстрених случаях, к таким пациентам выезжают бригады экстренной (скорой) медицинской помощи в течение часа с момента получения обращения.

В каких случая бригада скорой помощи обязана отреагировать на вызов. "Скорая" выезжать на вызов, если есть угроза жизни человека:

  • потеря сознания;
  • судороги;
  • внезапное расстройство дыхания;
  • внезапная боль в грудной клетке;
  • острая боль в брюшной полости и поясничном отделе;
  • головная боль, сопровождающаяся головокружением и тошнотой;
  • нарушение речи, слабость в конечностях;
  • гипо и гипергликемическая кома;
  • гипертермичный синдром;
  • наружное кровотечение, рвота кровью;
  • признаки острого отравления;
  • проблемы при беременности – острый токсикоз, преждевременные роды, выкидыш, кровотечение;
  • анафилактический шок;
  • укусы змей и животных;
  • серьезные травмы – ранения, переломы, ожоги, тяжелые ушибы, травмы головы;
  • неотложная стоматология;
  • несчастные случаи (в том числе действие дыма, огня, пламени, тока, молнии, транспорт);
  • тепловой удар или переохлаждение;
  • асфиксия всех видов (утопление, попадание инородных тел в дыхательные пути, удушье);
  • ЧП техногенного и природного характера;
  • острые психические расстройства (с поведением, опасным для жизни больного и окружающих);
  • межбольничные перевозки больных, с медицинским сопровождением.

Когда скорая помощь не приедет на вызов:

  • при высокой температуре;
  • при повышенном артериальном давлении;
  • при головной боли, головокружении, слабости;
  • при боли в суставах;
  • при болевом синдроме у онкобольных;
  • при почечной колике;
  • при обострении хронических заболеваний;
  • при алкогольном и наркотическом синдроме отмены приема препаратов (ломка)

Напомним, в 2019 году в сфере предоставления медуслуг в поликлиниках произойдут изменения. В частности, обращения к узкопрофильным специалистам, а также анализы, инструментальные исследования (рентгены, УЗИ и другие) без направления семейного врача, терапевта или педиатра станут платными.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Минздрав, Скорая помощь, Медицинская помощь, Экстренная помощь, 103.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (21.01 - 27.01)
02 Гороскоп на сегодня, 21 января 2019: все знаки Зодиака
03 Погода на неделю: морозы будут усиливаться
04 Лунное затмение 21 января 2019: чего лучше не делать сегодня
05 День Рождения: поздравления в прозе, стихах и открытки на 21 января
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Нафтогаз снизит цену на газ для промпотребителей
Нафтогаз снизит цену на газ для промпотребителей
Погода на неделю: морозы будут усиливаться
Погода на неделю: морозы будут усиливаться
В Страсбурге стартует зимняя сессия ПАСЕ
В Страсбурге стартует зимняя сессия ПАСЕ
В Антарктиде нашли загадочные мертвые организмы
В Антарктиде нашли загадочные мертвые организмы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь