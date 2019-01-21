Как правильно вызвать скорую помощь: в Миздраве дали объяснение

Новости Украины: Минздрав опроверг информацию, обнародованную в СМИ, относительно новых правил вызова скорой медицинской помощи.

Министерство здравоохранения разъяснило новые правила вызова скорой и неотложной медицинской помощи. В министерстве развеяли популярный миф, что якобы "скорую" нужно вызывать по телефону 103, а неотложную помощь — по 112.

В Украине с 1 января 2019 года не вводились никакие новые правила вызова скорой помощи. Об этом заявили в Министерстве здравоохранения Украины, реагируя на резонанс, который получила тема в СМИ.

Что нужно знать о работе скорой помощи в 2019 году:

Так, пресс-служба ведомства заверила, что правила вызова экстренной медицинской помощи утверждены указом Минздрава от 1 июня 2009 года № 370 и изменения к этому нормативному акту не вносились, он является действующим на сегодняшний день, и именно им руководствуются диспетчеры скорой помощи, принимая вызовы.

При этом на сайте министерства напомнили, что бригада "скорой" оказывает помощь в случаях, когда существует непосредственная угроза жизни и здоровью человека. Существует перечень симптомов, которые могут свидетельствовать о необходимости экстренной помощи.

В таких случаях необходимо вызвать скорую помощь по единому номеру 103. Бригада экстренной медицинской помощи должна прибыть на место происшествия в городах - в течение 10 минут, в населенных пунктах за пределами города – в течение 20 минут с момента поступления обращения к диспетчеру.

Также отмечается, что так называемая "служба неотложной помощи" является одной из опций оказания медицинской помощи на дому у пациента. В тех регионах, где работает такая служба, есть отдельные номера, по которым можно вызвать медиков или воспользоваться переадресацией вызова с номера 103. Как правило, это местные номера и ни в коем случае – не номер 112.

Если на региональном уровне не определен механизм оказания медицинской помощи в неэкстрених случаях, к таким пациентам выезжают бригады экстренной (скорой) медицинской помощи в течение часа с момента получения обращения.

В каких случая бригада скорой помощи обязана отреагировать на вызов. "Скорая" выезжать на вызов, если есть угроза жизни человека:

потеря сознания;

судороги;

внезапное расстройство дыхания;

внезапная боль в грудной клетке;

острая боль в брюшной полости и поясничном отделе;

головная боль, сопровождающаяся головокружением и тошнотой;

нарушение речи, слабость в конечностях;

гипо и гипергликемическая кома;

гипертермичный синдром;

наружное кровотечение, рвота кровью;

признаки острого отравления;

проблемы при беременности – острый токсикоз, преждевременные роды, выкидыш, кровотечение;

анафилактический шок;

укусы змей и животных;

серьезные травмы – ранения, переломы, ожоги, тяжелые ушибы, травмы головы;

неотложная стоматология;

несчастные случаи (в том числе действие дыма, огня, пламени, тока, молнии, транспорт);

тепловой удар или переохлаждение;

асфиксия всех видов (утопление, попадание инородных тел в дыхательные пути, удушье);

ЧП техногенного и природного характера;

острые психические расстройства (с поведением, опасным для жизни больного и окружающих);

межбольничные перевозки больных, с медицинским сопровождением.

Когда скорая помощь не приедет на вызов:

при высокой температуре;

при повышенном артериальном давлении;

при головной боли, головокружении, слабости;

при боли в суставах;

при болевом синдроме у онкобольных;

при почечной колике;

при обострении хронических заболеваний;

при алкогольном и наркотическом синдроме отмены приема препаратов (ломка)

Напомним, в 2019 году в сфере предоставления медуслуг в поликлиниках произойдут изменения. В частности, обращения к узкопрофильным специалистам, а также анализы, инструментальные исследования (рентгены, УЗИ и другие) без направления семейного врача, терапевта или педиатра станут платными.