ВОЗ внесла в список угроз здоровью отказ от прививок

Новости Украины: Всемирная организация здоровья внесла в ежегодный список 10 глобальных угроз здоровью осознанный отказ от вакцинации.

Всемирная организация здоровья проинформировала, что впервые в истории осознанный отказ от прививок попал в ежегодный список 10 глобальных угроз здоровью.

В пресс-службе организации рассказали, что негативное отношение к вакцинации, а именно нежелание или отказ ее сделать могут уничтожить достигнутый прогресс медицины в борьбе с болезнями, которых избежать возможно лишь с помощью прививок.

В то же время во Всемирной организации здравоохранения считают основными причинами такой ситуации по поводу нерешительности вакцинации неуверенность, самоуспокоенность и недостаточный доступ к вакцинам.

Согласно данным организации, с помощью вакцинации можно предотвратить около 2-3 миллионов смертей на Земле в год.

В списке других глобальных угроз здоровью человечества организация указала также загрязнение воздуха и изменение климата, незаразные болезни (диабет, рак, сердечно-сосудистые заболевания), пандемии гриппа, вирус Данге, СПИД и Эбола.

Напомним, в Украине уже два года продолжается вспышка кори. Только с 28 декабря 2018 по 3 января 2019 корью в Украине заболели уже 2 305 человек — 966 взрослых и 1 339 детей. Один двухлетний ребенок умер за этот период. Единственный адекватный ответ для предупреждения новых случаев инфекции — усиленные меры по вакцинации. Супрун отметила, что заявления о недопустимости мер усиленной вакцинации против кори в период эпидсезона гриппа не имеют под собой научно обоснованных подтверждений.