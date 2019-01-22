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Загоревшиеся в Керченском проливе танкеры причастны к незаконным поставкам газа в Сирию

Загоревшиеся в Керченском проливе танкеры причастны к незаконным поставкам газа в Сирию
03:24 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Твиттер

Новости Украины: По сообщению МинВОТ, суда, загоревшиеся в Керченском проливе, задействованы в незаконных поставках газа в Сирию.

Газовые танкеры "MAESTRO" и "VENICE", которые загорелись в районе Керченского пролива, задействованы к незаконным поставкам газа в Сирию, начиная с 2016 года.

Об этом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий (МинВОТ) со ссылкой на данные Офиса по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC).

"По данным Офиса по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC), суда VENICE и MAESTRO задействованы к незаконным поставкам газа в Сирию, начиная с 2016 года", - говорится в заявлении.

По данным международных мониторинговых систем, танкер "VENICE" вийшои bp российского порта "Темрюк" 20 января, но на момент аварии на судне не работала система AIS (Automatic Identification System).

"То же самое наблюдалось и на танкере "MAESTRO" - последняя информация о судне зафиксирована AIS 9 января 2019 года", - заявили в министерстве.

В ведомстве отметили, что система AIS позволяет "не только своевременно реагировать на аварии судов и оказывать помощь пострадавшим, но и отслеживать нарушения движения судов и незаконного пересечения границ".

"Такие действия иностранных компаний, причастных к морским перевозкам, направленны на избежание ответственности со стороны украинского законодательства, а также стремление не попасть в список компаний-нарушителей, к которым могут применяться международно-правовые санкции", - отметили в МинВОТ.

"Сейчас трудно установить происхождение газа, который перевозился, однако по имеющейся информации, суда VENICE и MAESTRO привлекались к поставкам газа, добытого как с украинской шельфа, так и из других стран.

В министерстве подчеркнули, что указанные суда ранее входили в закрытые порты временно оккупированного Крыма и являются нарушителями режима временно оккупированных территорий.

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Сирия, Пожар, Керченский пролив, Танкеры, МинВОТ.
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