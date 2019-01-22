В Житомирской области бродила раненая рысь

Новости Украины: В Житомире на территории центра вертебрологии поймали рысь.

Раненую рысь обнаружили в Житомирской области, сообщает пресс-служба Государственной экологической инспекции Украины.

"Государственные инспекторы по охране окружающей природной среды Полесского округа отреагировали немедленно и совместно с работниками Центра защиты животных г.Житомира выехали на территорию вышеупомянутого центра, где и было обнаружено обессиленную рысь", - говорится в сообщении.

Как отмечается, у рыси повреждена правая передняя лапа. Ветеринары пришли к выводу, что животное долгое время содержалась в домашних условиях, имела малоподвижный образ жизни, поэтому приспособиться к существованию в природных условиях ему будет трудно.

За незаконное содержание диких и краснокнижных животных предусмотрена административная и уголовная ответственность.