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Полицейский из Червонограда был задержан на взятке

Полицейский из Червонограда был задержан на взятке
07:00 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Полицейский получил деньги от женщины, которая незаконно хранила наркотики.

Следователь отдела полиции в г.Червоноград Львовской области задержан при получение взятки в размере $12 тысяч, сообщает пресс-служба управления СБУ во Львовской области.

Полицейский вымогал и получил эти средства от женщины, которая незаконно хранила наркотики, чтобы не переквалифицировать ее действия на торговлю наркотиками. Женщина должна была перечислить средства на новый счет, к которому у полицейского был бы онлайн-доступ. Следователя задержали сотрудники СБУ на рабочем месте после завершения сделки.

По указанному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды).

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СБУ, Взятка, Червоноград, Полицейского поймали на взятке.
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