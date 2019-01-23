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Из-за непогоды возможны задержки отправлений "Укрпошты" и "Новой почты"

Из-за непогоды возможны задержки отправлений &quot;Укрпошты&quot; и &quot;Новой почты&quot;
15:34 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины: Почтовые операторы предупредили о задержках с доставкой почты из-за сложных погодных условий.

Национальный оператор почтовой связи «Укрпошта» и крупнейшая украинская компания экспресс-доставки «Новая почта» предупредили о возможных задержках с доставкой почтовых отправлений в связи со сложными погодными условиями на территории Украины.

Об этом операторы сообщили на своих сайтах.

”В связи с ухудшением погодных условий на территории Украины по состоянию на 13.00 23 января 2019 года возможны задержки доставки почты в Кировоградской, Одесской и Черновицкой областях”, - говорится в сообщении «Укрпошты».

Пресс-служба компании подчеркнула, что ”Укрпошта” делает все возможное для скорейшего восстановления сроков доставки корреспонденции в указанные регионы.

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Компания «Новая почта» также оповестила клиентов о возможных задержках доставки отправлений по всей Украине.

”В связи с ухудшением погодных условий и загруженности дорог, 23 января возможны трудности со своевременными поставками посылок по адресу и в отделение. Приносим свои извинения и стараемся доставить все запланированные отправления”, - указывается в сообщении.

Для соблюдения графика доставки компания выделила дополнительные машины и увеличила рабочее время курьеров.

«Укрпошта» входит в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины и является национальным оператором почтовой связи в стране. Предприятие предоставляет более 50 видов услуг через более чем 11 тыс. отделений по всей Украине. Штат компании насчитывает около 76 тыс. сотрудников.

Компания «Новая почта» основана в 2001 году как оператор экспресс-доставки документов, посылок и грузов в любую точку Украины. На данный момент компания имеет около 2,5 тыс. отделений.

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Погода, Непогода, Погодные условия, Почта, Укрпошта, Новая почта.
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