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Среда, 23.01.2019
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Украину продолжает засыпать снегом: что происходит на дорогах

Украину продолжает засыпать снегом: что происходит на дорогах
12:28 Сегодня Телеграф Укравтодор

Новости Украины: Из-за сильных снегопада затруднено движение на дорогах Украины.

В Винницкой, Ивано-Франковской, Одесской, Николаевской, Черкасской, Киевской, Черновицкой областях выпало до 10 сантиметров снега, а в Николаевской области и вовсе — до 22 сантиметров. Температура воздуха колеблется от -10° до -2° С. Об этом сообщает "Укравтодор".

Небольшой снег наблюдается в Волынской, Житомирской, Кировоградской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Херсонской, Хмельницкой и Черниговской областях. На остальной территории без существенных осадков. Температура воздуха колеблется от -18° до -3° С.

Состояние на дорогах государственного значения заснеженное, однако проезд по ним обеспечен. Сложная ситуация лишь в Одесской области, где зафиксировано затруднения проезда на М-05 Киев-Одесса, (км 376 + 000 — 380 + 000), в районе села Петроверовка. Для координации действий служб работает Штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а для очистки дорог задействованы 920 единиц техники и 1382 рабочих.

Введены временные ограничения на движение тяжеловесных транспортных средств на таких дорогах государственного указания:

Киев 

Киев сковали 9-балльные утренние пробки. Заторы образовались из-за часа «пик» и погодных условий — в столице идет сильный снег, а дороги покрыла скользкая корка. Также из-за гололеда на дорогах возрастает количество аварий. 

Традиционно очень медленно движутся автомобили почти на всех улицах в центре столицы. Пробки на проспекте Победы в районе станций метро «Святошин», «Житомирская». На Дарницком и Московском мостах. Также стоит Южный мост, тянучки в районе станций метро «Позняки», «Осокорки». Практически не двигаются машины на мосту Патона в сторону левого берега.

Киевская область

С 14:00. 23.01.2019 г.. будет ограничено движение грузовых, крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств на отдельных участках дорог общего пользования по Киевской области.  Снегопад в Одесской области парализовал движение на трассе Киев-Одесса. Местами выпало от 10 до 22 сантиметров снега. 

Километровая пробка: в Одесской области заблокирована трасса на Киев

Винницкая область

1) М-12 Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка, км 434 + 000 - км 487 + 000 (от м. Номеров в г.. Гайсин)

2) М-21 Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский, км 346 - км 419 (от м. Жмеринка в г.. М-Подольский).

Кировоградская область

1) М-12 Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка, км 578 + 928 - км 703 + 226 (от м. Кропивницкий к границе с Черкасской областью)

2) М-13 Кропивницкий - Платоново, км 0 +000 - км 76 + 432 (от м. Кропивницкий - до предела с Николаевской областью)

3) Н-23 Кропивницкий - Кривой Рог - Запорожье, км 0 +000 - км 81 + 735 (от м. Кропивницкий к границе с Днепропетровской областью)

4) Н-14 Александровка - Кропивницкий - Николаев, км 70 + 360 - км 153 + 196 (от м. Кропивницкий к границе с Николаевской областью).

С 11-00 ч. ограничения для пассажирского и большегрузного транспорта на М-05 Киев - Одесса, км 237 + 108 - км 274 + 360 (от границы с Черкасской областью до границы с Одесской областью.

С 09-30 ч. закрыто движение (въезд) для большегрузного транспорта в г.. Кропивницкий по а / д М-12, Н-14, Н-23.

Николаевская область

1) М-13 Кропивницкий - Платоново, км 76 + 432 - км 157 + 067 (от границы с Кировоградской областью до границы с Одесской областью)

2) 3) Н-14 Александровка - Кропивницкий - Николаев, км 153 + 196 - км 235 + 650 (от границы с Кировоградской областью в г.. Николаев)

Р-75 КПП «Тимково» - Балта - Первомайск - Доманевка - Александровка, км 83 + 275 - км 198 + 051 (от пгт. Кривое Озеро - Первомайск - Доманевка до пгт. Александровка Вознесенского р.-ну.

Одесская область

1) М-05 Киев - Одесса, км 273 + 210 - км 450 + 500.

Черкасская область

1) М-05 Киев - Одесса, км 143 + 009 - км 237 + 089;

2) М-12 Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка, км 518 + 697 - км 584 + 222

О возобновлении движения будет сообщено дополнительно.

По сообщению синоптиков, 23 января в Винницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской областях будет идти снег (прирост снежного покрова 10-15 см, местами до 20 см) в южных и Днепропетровской областях снег с переходом в дождь, местами налипание мокрого снега. Ветер восточный, юго-восточный, 7-12 м/с. Порывы ветра до 15-20 м/с, метели.

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Все по теме:

Укравтодор, Снег, Гололед, Снегопады, Состояние на дорогах.
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