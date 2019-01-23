Километровая пробка: в Одесской области заблокирована трасса на Киев

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В Одесской обл. из-за сильных снегопадов затруднен проезд по трассе М-05 Киев-Одесса в районе с. Петроверовка. Фото и видео с заблокированного участка трассы публикует "Думская".

По данным Укравтодора, в 6 часов утра 23 января проезд был затруднен на 376 километре, в районе села Петроверовка Ширяевского района. К 9 часам ситуация почти не изменилась — у Петроверовки за снегоочистительной техникой стоит пробка в несколько километров.

В то же время Оксана Ожигова, пресс-секретарь Укравтодора, в комментарии "112 Украина" сказала, что частично ввели ограничения для тяжеловесных транспортных средств в Винницкой области на дороге М-12.

"Наиболее проблемный участок до сих пор остается в Одесской области на М-05, сейчас там работает техника. Несколько минут назад и ориентировочно до 12:00 частично ввели ограничения для тяжеловесных транспортных средств в Винницкой области на дороге М-12 от Немирова до Гайсина и на дороге М-21 от Жмеринки до Могилева-Подольского. Планируем с 12:00 эти ограничения снять", - рассказали в Укравтодоре.

Как сообщалось, 23 января в Украине усилятся морозы, в центральной и западной части страны пройдут сильные снегопады.