Скачать
Среда, 23.01.2019
Циклон ударит по Украине: Погода ухудшиться, пройдут сильные снегопады и метели
Циклон ударит по Украине: Погода ухудшиться, пройдут сильные снегопады и метели
Итоги 22 января: кандидаты в президенты, столетие Соборности и корь атакует
Итоги 22 января: столетие Соборности и кандидаты в президенты
Свитолина не сумела пробиться в полуфинал Australian Open
Свитолина не сумела пробиться в полуфинал Australian Open
Татьянин день 2019: лучшие идеи подарка
Татьянин день 2019: лучшие идеи подарка

Оперативный сбор: из-за погоды работа дорожных служб усилена

Оперативный сбор: из-за погоды работа дорожных служб усилена
10:07 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: Зубко поручил перевести штабы всех уровней на круглосуточную работу из-за непогоды

Вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко поручил перевести все штабы по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на круглосуточный режим работы в связи с непогодой.

"Из-за осложнения погодных условий и штормового предупреждения решением Комиссии ТЭБ ЧС поручил: главам ОГА и КГГА, Укравтодора, Укртрансбезопасности, Нацполиции, ГСЧС перевести на круглосуточный режим функционирования штабы всех уровней на период осложнения погодных условий", - написал Г.Зубко на своей странице в соцсети Facebook.

Киев засыпает снегом: столица стоит в огромных пробках

При этом он поручил предусмотреть "заблаговременное ограничения движения, в том числе пассажирских перевозок", "направлять транспорт по объездным путям или к местам отстоя; организовать работу стационарных и мобильных пунктов обогрева для оказания помощи населению и участникам дорожного движения".

Нацполиции поручено привлечь необходимое количество патрулей для регулирования дорожного движения с целью недопущения скопления транспорта и обеспечить работу дорожных предприятий по расчистке автодорог; контролировать соблюдение водителями режимов ограничения или прекращения движения и соблюдения правил дорожного движения.

Циклон ударит по Украине: Погода ухудшиться, пройдут сильные снегопады и метели

Как сообщалось, в Украину 23 января с Балканского полуострова переместился активный атмосферный фронт, вследствие чего в большинстве областей страны - значительные снегопады, налипание мокрого снега, местами гололед. Местами порывы ветра 15-20 м/с, метели, на дорогах гололедица.

В Киеве днем ожидается вьюга и прирост снежного покрова на 10-15 см. Местная власть накануне обратилась к водителям с просьбой воздержаться от пользования личным автотранспортом в этот день.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Погода, ЖКХ, Снегопады, Геннадий Зубко, ГСЧС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Поразительное оливковое платье: Кейт Миддлтон удивила шикарным образом
02 Татьянин день 2019: история праздника, традиции
03 Циклон ударит по Украине: Погода ухудшиться, пройдут сильные снегопады и метели
04 Комитет ПАСЕ учел все украинские поправки в декларации по кризису на Азове
05 Алина Гросу опубликовала свои новые фото из чувственной фотосессии
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Патриарху Филарету исполнилось 90 лет
Патриарху Филарету исполнилось 90 лет
Истребители Израиля нанесли удар по сектору Газа
Истребители Израиля нанесли удар по сектору Газа
Конгресс США запретил Трампу выходить из НАТО
Конгресс США запретил Трампу выходить из НАТО
Регина Тодоренко призналась, что пойдет к психологу
Регина Тодоренко призналась, что пойдет к психологу
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь