Оперативный сбор: из-за погоды работа дорожных служб усилена

Новости Украины: Зубко поручил перевести штабы всех уровней на круглосуточную работу из-за непогоды

Вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко поручил перевести все штабы по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на круглосуточный режим работы в связи с непогодой.

"Из-за осложнения погодных условий и штормового предупреждения решением Комиссии ТЭБ ЧС поручил: главам ОГА и КГГА, Укравтодора, Укртрансбезопасности, Нацполиции, ГСЧС перевести на круглосуточный режим функционирования штабы всех уровней на период осложнения погодных условий", - написал Г.Зубко на своей странице в соцсети Facebook.

При этом он поручил предусмотреть "заблаговременное ограничения движения, в том числе пассажирских перевозок", "направлять транспорт по объездным путям или к местам отстоя; организовать работу стационарных и мобильных пунктов обогрева для оказания помощи населению и участникам дорожного движения".

Нацполиции поручено привлечь необходимое количество патрулей для регулирования дорожного движения с целью недопущения скопления транспорта и обеспечить работу дорожных предприятий по расчистке автодорог; контролировать соблюдение водителями режимов ограничения или прекращения движения и соблюдения правил дорожного движения.

Как сообщалось, в Украину 23 января с Балканского полуострова переместился активный атмосферный фронт, вследствие чего в большинстве областей страны - значительные снегопады, налипание мокрого снега, местами гололед. Местами порывы ветра 15-20 м/с, метели, на дорогах гололедица.

В Киеве днем ожидается вьюга и прирост снежного покрова на 10-15 см. Местная власть накануне обратилась к водителям с просьбой воздержаться от пользования личным автотранспортом в этот день.