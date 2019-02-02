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Возле арсенала ВСУ задержали троих подозрительных мужчин в камуфляже

Возле арсенала ВСУ задержали троих подозрительных мужчин в камуфляже
15:17 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: Возле одного из арсеналов Вооруженных сил Украины задержаны трое подозрительных граждан, которые близко находились к зоне охраны.

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины сообщил, что в пятницу, 1 февраля, возле одного из арсеналов в лесной местности военные задержали троих подозрительных граждан, приблизившихся к зоне охраны.

Дежурный наряд сразу после инцидента сообщил о происшествии представителям Национальной полиции Украины и Службы безопасности Украины в зоне их ответственности.

Сообщается, что подозреваемых передали сотрудникам полиции.

В пресс-службе отметили, что за бдительность и умелые действия при охране важных объектов личный состав дежурной смены и подразделения ВСП представлены к поощрению. Генштаб призывает граждан немедленно сообщать правоохранительным органам о подозрительных лиц вблизи военных объектов.

Напомним, Порошенко своим указом за личное мужество и самоотверженные действия во время выполнения задач в операции Объединенных сил в Донецкой и Луганской областях наградил 88 военнослужащих, из них 21 посмертно. В указе №26/2019 отмечены все военнослужащие награжденные орденом Богдана Хмельницкого III степени (2), орденами "За мужество" II и III степени (1 и 39), орденом Даниила Галицкого (2), медалями "За военную службу Украине" (3) и "Защитнику Отечества" (41).

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Задержание, Арсенал, Генштаб ВСУ, Подозрительные личности, Лесная местность.
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