Возле арсенала ВСУ задержали троих подозрительных мужчин в камуфляже

Новости Украины: Возле одного из арсеналов Вооруженных сил Украины задержаны трое подозрительных граждан, которые близко находились к зоне охраны.

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины сообщил, что в пятницу, 1 февраля, возле одного из арсеналов в лесной местности военные задержали троих подозрительных граждан, приблизившихся к зоне охраны.

Дежурный наряд сразу после инцидента сообщил о происшествии представителям Национальной полиции Украины и Службы безопасности Украины в зоне их ответственности.

Сообщается, что подозреваемых передали сотрудникам полиции.

В пресс-службе отметили, что за бдительность и умелые действия при охране важных объектов личный состав дежурной смены и подразделения ВСП представлены к поощрению. Генштаб призывает граждан немедленно сообщать правоохранительным органам о подозрительных лиц вблизи военных объектов.

Напомним, Порошенко своим указом за личное мужество и самоотверженные действия во время выполнения задач в операции Объединенных сил в Донецкой и Луганской областях наградил 88 военнослужащих, из них 21 посмертно. В указе №26/2019 отмечены все военнослужащие награжденные орденом Богдана Хмельницкого III степени (2), орденами "За мужество" II и III степени (1 и 39), орденом Даниила Галицкого (2), медалями "За военную службу Украине" (3) и "Защитнику Отечества" (41).