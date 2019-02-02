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Мужчина с "военным билетом ДНР" и напарниками сбывал оружие в Одессе

Мужчина с &quot;военным билетом ДНР&quot; и напарниками сбывал оружие в Одессе
14:59 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины: В Одессе задержаны трое подозреваемых в сбыте огнестрельного оружия и боеприпасов, у одного из них изъят "военный билет «ДНР".

В Одессе спецслужба задержала трех человек, подозреваемых в сбыте огнестрельного оружия и боеприпасов.

Как сообщили в пресс-службе Управления СБУ в Одесской области, накануне сотрудники спецслужбы блокировали в городе деятельность организованной группировки, которая специализировалась на сбыте огнестрельного оружия и боеприпасов.

В частности, оперативники установили, что участники группы – местные жители - реализовывали средства поражения клиентам на «черном рынке», в том числе представителям криминальных кругов. Заказчиков они подыскивали через Интернет.

Отмечается, что сотрудники спецслужбы задокументировали факты реализации злоумышленниками пистолета Макарова с патронами и ручной осколочной гранаты с запалом.

«Правоохранители задержали трех участников группировки в Одессе по месту их жительства. Во время обыска у фигурантов изъято большое количество патронов различного калибра, запчастей к огнестрельному оружию, оборудование для переделывания оружия и расфасованные наркотические вещества общим весом 600 граммов», - сообщили в управлении.

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У одного из злоумышленников также изъят военный билет, выданный так называемым «Министерством обороны ДНР». В настоящее время проводится проверка его причастности к преступлениям, совершенных в составе незаконных вооруженных формирований террористической организации «ДНР».

Задержанным объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием и боеприпасами) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об избрании мер пресечения.

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Украина, Одесса, СБУ, Донбасс, ДНР, Сбыт оружия.
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