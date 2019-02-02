В Бердянске практически через неделю появилась вода в кранах

Местное издание Бердянска сообщило, что практически во всех районах города на сегодняшний день восстановлено водоснабжение.
Сообщается, что работы на аварийном коллекторе продолжаются, временное оборудование работает бесперебойно. По прогнозам, в ближайшее время вода вернется на все улицы, которые были отключены.
В городском совете заверили, что воду начали запускать в систему вчера после обеда.
Практически неделю назад, 27 января, в Бердянске произошло обрушение центрального сточного коллектора. Для того, чтобы нечистотами не затопило весь город, было решено остановить насосные станции и отключить подачу воды в нагорной части города.
С понедельника, 28 января, власти города организовали подвоз воды. В ходе выполнения аварийных работ выяснилось, что коллектор, который находился на глубине более 9 м, обрушился одновременно в 4 местах. В связи с этим, из "Киевводоканала" в Бердянск приехала аварийная бригада, которая привезла два перекачивающих насоса, мощностью 300 кубов в час каждый.
После того, как удалось запустить временную насосную станцию, подача воды была возобновлена. Сообщается, что по факту обрушения коллектора открыли уголовное производство по статье "служебная халатность".