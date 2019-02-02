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В Бердянске практически через неделю появилась вода в кранах

В Бердянске практически через неделю появилась вода в кранах
15:44 Сегодня Телеграф По материалам: Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины: В Бердянске по состоянию на 2 февраля восстановлено водоснабжение, в ближайшее время вода появится во всех районах, где ее отключили.

Местное издание Бердянска сообщило, что практически во всех районах города на сегодняшний день восстановлено водоснабжение.

Сообщается, что работы на аварийном коллекторе продолжаются, временное оборудование работает бесперебойно. По прогнозам, в ближайшее время вода вернется на все улицы, которые были отключены. 

В городском совете заверили, что воду начали запускать в систему вчера после обеда. 

Практически неделю назад, 27 января, в Бердянске произошло обрушение центрального сточного коллектора. Для того, чтобы нечистотами не затопило весь город, было решено остановить насосные станции и отключить подачу воды в нагорной части города.

С понедельника, 28 января, власти города организовали  подвоз воды. В ходе выполнения аварийных работ выяснилось, что коллектор, который находился на глубине более 9 м, обрушился одновременно в 4 местах. В связи с этим, из "Киевводоканала" в Бердянск приехала аварийная бригада, которая привезла два перекачивающих насоса, мощностью 300 кубов в час каждый.

В Бердянске из-за аварии на коллекторе полгорода осталось без воды

После того, как удалось запустить временную насосную станцию, подача воды была возобновлена. Сообщается, что по факту обрушения коллектора открыли уголовное производство по статье "служебная халатность".

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Все по теме:

Бердянск, Водоснабжение, Восстановление, Авария на колекторе.
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