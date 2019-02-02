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Оккупанты на Донбассе активно ведут "снайперскую войну"

Оккупанты на Донбассе активно ведут &quot;снайперскую войну&quot;
17:06 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины: Российско-оккупационные войска активизировали на Донбассе деятельность ДРГ и "снайперскую войну".

Российско-оккупационные войска активизировали деятельность диверсионно-разведывательных групп и «снайперскую войну» на Донбассе.

Об этом народный депутат, руководитель группы ”Информационное сопротивление” Дмитрий Тымчук сообщил на своей странице в Facebook.

«Непосредственно на переднем крае и в нейтральной зоне продолжается активная «снайперская война». Оккупантами на отдельных участках линии фронта проводится скрытое минирование/разминирование, осуществляется активная деятельность ДРГ», - написал Тымчук.

По его данным, на протяжении текущей недели фиксировалось продолжение ведение оккупантами всесторонней активной разведки и мониторинга переднего края и ближайшего тактического тыла Объединенных сил с целью уточнения боевого порядка украинских передовых подразделений.

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В первую очередь, разведку противника интересуют пункты управления и командные пункты, места складирования топлива, боеприпасов, расходных материалов, стоянки и места хранения боевой техники, вооружения.

«Отмечен «интерес» к режиму их функционирования, охранения и установления зон ответственности», - добавил он.

Также, по данным группы ”Информационное сопротивление”, противник активизировал радиотехническую и воздушную разведку при помощи БПЛА.

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Донбасс, Снайперы, Дмитрий Тымчук, ОРДЛО, Оккупанты Донбасса.
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