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Масштабный пожар в Киеве: существует угроза обрушения строительных конструкций

Масштабный пожар в Киеве: существует угроза обрушения строительных конструкций
10:01 Сегодня Телеграф Фото: ГСЧС

Новости Украины: В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что на месте пожара складов возле "Лесной" существует угроза обрушения строительных конструкций.

На месте пожара складов возле "Лесной" в Киеве наблюдается тление отдельными ячейками. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По состоянию на 7:30 3 февраля на месте пожара наблюдается тление отдельными очагами на площади около 2 тыс. м2. Существует угроза обрушения строительных конструкций", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на территории объекта отсутствует наружное противопожарное водоснабжение, поэтому, чтобы обеспечить пожарные автоцистерны водой, пожарным приходилось прокладывать магистральные линии большой протяженностью, но, даже и в тех пожарных гидрантах давление недостаточное для эффективной ликвидации пожара, также осуществлялся подвоз воды к месту пожара.

По информации ГСЧС, в 23:03 2 февраля пожар локализован на площади около 10500 кв. м. Информации относительно жертв и пострадавших нет. Причина возникновения возгорания устанавливается. К тушению привлечено 137 человек о/с и 35 единицы техники ГСЧС.На месте пожара работает оперативная группа ГУ ГСЧС в г. Киеве.

Напомним, 2 февраля в 11:52 в Деснянском районе по ул. Красноткацкая, 69 в складском здании ООО "Адонис Проект" (размером 200х150 м) с хранения электроинструмента, пластика и картона возник пожар. В 23:03 пожар локализован на площади около 10500 кв. м. Вокруг складского здания осуществляется замер воздуха на наличие вредных веществ. Состояние воздуха - в пределах нормы.

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Пожар, Ликвидация, Угроза, Пожар на складах в Киеве, Обрушение строительных конструкций.
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