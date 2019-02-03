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Воскресенье, 03.02.2019

В Одессе посреди улицы один разгуливал маленький львенок (Видео)

В Одессе прохожие заметили львенка, который спокойно гулял по Французскому бульвару. Маленький хищник был на улице сам, без хозяев. Фото животного опубликовало местное издание "Думская" со ссылкой на очевидцев. Это уже не первый случай, когда прохожие замечают маленького львенка на улицах Одессы. Так, в ноябре прошлого года одесситы увидели зверька, который ночью гулял в одном из дворов в районе Аркадия. На видео видно, что львенок растерян, но не пугается людей, стоявших поблизости.
Фото: dumskaya.net
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Одесса, Видео, Французский бульвар, Маленький львенок, Гулял один по улице.
10:48 Сегодня Телеграф
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