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"Кто заказал Гандзюк?": активисты у входа в ЦИК ждали Порошенко

&quot;Кто заказал Гандзюк?&quot;: активисты у входа в ЦИК ждали Порошенко
22:40 Вс, 3 Февраль 2019 Телеграф УНИАН Фото: www.facebook.com/o.reshetylova

Новости Украины: Активисты развернули баннеры с напоминанием об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк возле ЦИК и ждали Петра Порошенко.

Возле Центральной избирательной комиссии в день подачи документов в ЦИК президентом Петром Порошенко активисты развернули баннеры с напоминанием об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Об этом на своей странице в Facebook сообщила журналистка Ольга Решетилова.

"Простите, так а кто заказал Гандзюк?", – написано на баннере. По словам журналистки, Порошенко добрался в ЦИК через черный ход.

"Петр Порошенко, который пришел на должность в результате Революции Достоинства, идет подавать документы в Центральную избирательную комиссию через черный ход, тайно, прячась от граждан. Только для того, чтобы не отвечать на один очень неудобный вопрос: кто заказал Катю Гандзюк", – написала Решетилова.

Как сообщал УНИАН, 31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный выплеснул серную кислоту в лицо управляющего делами Херсонского горсовета Гандзюк. Женщину с химическим ожогом более 30% тела госпитализировали. Гандзюк находилась на лечении в Киевском городском ожоговом центре. 4 ноября она скончалась.

По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых - Николая Новикова - в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Под стражей содержатся Сергей Торбин и Никита Грабчук, остальным - Вячеславу Вишневскому, Владимиру Васяновичу и Виктору Горбунову - суд избрал меры пресечения в виде круглосуточных домашних арестов.

5 ноября в СМИ появилась информация о том, что деньги за нападение на Гандзюк подозреваемому в заказе преступления Торбину якобы передавал Игорь Павловский - помощник народного депутата от "БПП" Николая Паламарчука.

12 ноября суд арестовал Павловского. По данным СБУ, он подозревается в соучастии в убийстве Гандзюк.

4 декабря генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что по делу об убийстве активистки объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин, который известен в криминальном мире по прозвищу Москал-младший. По словам Луценко, Левин досрочно вышел из тюрьмы по "закону Савченко".

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21 января 2019 года в СБУ заявили, что Левин был объявлен в международный розыск еще 10 декабря 2018 года.

28 января на заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины для проведения расследования сведений о нападениях на Гандзюк и других общественных активистов отец убитой активистки Виктор Гандзюк заявил, что в Генпрокуратуре, МВД и СБУ знают заказчиков убийства его дочери.

"Сейчас официально объявлен в розыск организатор убийства, криминальный авторитет Москаленко, который пошел на это убийство не просто так, который пошел на это убийство не с улицы. Он пошел на это из здания Херсонской областной государственной администрации, где тесно сотрудничал с конкретными людьми, для которых выполнял конкретные задачи", - добавил отец Гандзюк.

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