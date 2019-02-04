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Ряд районов в Бердянске снова остались без воды

Ряд районов в Бердянске снова остались без воды
11:14 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: В Бердянске, Запорожской области 3 февраля вечером прекращено водоснабжение в ряде районов из-за обрушения части коллектора.

В Бердянске (Запорожская обл.) связи с обрушением части коллектора вечером в воскресенье, с 19:00 было прекращено водоснабжение в районах Колония, Макорты, Слободка, Коса и части Центра от пр.Азовский до пр.Восточный, от ул.Консульской до ул.Горького), сообщает пресс-служба горсовета.

"По словам директора КП "Бердянскводоканал" Александра Македонского, произошла утечка стоков от места аварии в сторону спорткомплекса, что свидетельствует о возможном дальнейшем обрушении коллектора. Сейчас обустраивается временная перекачка стоков с этого участка. Вечером было ограничено движение на проспекте Западном (подъем на гору), пока движение автотраспорта происходит по одной полосе проспекта", - говорится в сообщении, обнародованном на сайте Бердянского горсовета в понедельник.

В информации отметили, что "на месте провала коллектора на Мелитопольском продолжаются без выходных работы по подготовке лотка для прокладки новой пластиковой трубы, но уже понятно, что нужно проводить капитальный ремонт на всем участке коллектора, что по предварительным расчетам будет стоить более 20 млн грн".

В Бердянске практически через неделю появилась вода в кранах

Уже было отправлено обращение к председателю Запорожской облгосадминистрации с просьбой выделить средства на ликвидацию аварийной ситуации в Бердянске из областного резервного фонда. Бердянск - административный центр Бердянского района Запорожской области. По данным на 2017г в городе проживает 113,3тыс. человек.

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Все по теме:

Запорожская область, Бердянск, Отключение воды, Обрушение части коллектора, Прекращение водоснабжения.
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