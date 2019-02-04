В Киеве завтра ограничат движение по двум мостам

Новости Украины: На Южном мосту с 11:00 до 17:00 ограничат движение в направлении Столичного шоссе.

В Киеве во вторник, 5 февраля, ограничат движение по Южному и Северному мостам в связи с выполнением ремонта асфальтобетонного покрытия. Об этом сообщается на странице коммунальной корпорации "Киевавтодор" в Facebook.

В частности, на Южном мостовом переходе с 11:00 до 17:00 ограничат движение в направлении Столичного шоссе.

На Северном мосту через р. Днепр с 16:00 до 20:00 ограничат движение в направлении жилого массива Оболонь, а также с 21:00 до 01:00 в направлении жилого массива Троещина.

"Коммунальная корпорация "Киевавтодор" просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ, - отметили в компании.

Напомним, в столице полицейские задержали нетрезвого мужчину, который зашел в магазин и предложил продавцу продуктов на Оболони купить 4 гранаты.