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В Киеве мать утопила своих детей в озере: появились новые подробности

В Киеве мать утопила своих детей в озере: появились новые подробности
07:26 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: УНН

Новости Украины: Прокуратура требует отправить в психбольницу женщину, утопившую своих детей в киевском озере.

Прокуратура Киева настаивает на принудительном лечении 36-летней женщина, которая утопила в озере на столичных Осокорках своих двух малолетних детей, сообщила пресс-служба киевской прокуратуры.

"Согласно результатов комплексной психолого-психиатрической экспертизы установлено, что подозреваемая в момент совершения преступления находилась в состоянии невменяемости, не могло осознавать значение своих действий и руководить ими вследствие расстройства психической деятельности. По заключению врачей состояние подозреваемой с момента совершения преступления не изменился и она нуждается в применении принудительных мер медицинского характера", - говорится в сообщении.

В ходе досудебного расследования следователи и прокуроры собрали достаточно доказательств, указывающих на совершение этого преступления матерью погибших детей. Ее действия квалифицированы по п.п.1, 2 ч.2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство двух лиц, а также малолетних детей).

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Как отмечается, следователь по согласованию с прокурором направил в суд ходатайство о применении в отношении подозреваемой принудительных мер медицинского характера в виде госпитализации в психиатрическое учреждение со строгим наблюдением, что исключало бы ее опасное поведение.

На время рассмотрения ходатайства подозреваемая находится в медицинском учреждении закрытого типа.

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Киев, Прокуратура, Суд, Убийство, Психолого-психиатрическая экспертиза.
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