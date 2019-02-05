В Украине продолжают закрывать школы на карантин

Новости Украины: В Ровененской области из-за гриппа закрыли на карантин почти сотню школ.

На Ровенщине в 98 общеобразовательных учебных заведениях приостановили обучение из-за увеличения заболеваемости ОРВИ и гриппом.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Ровенского областного лабораторного центра.

"В области прекращено обучение в 98 общеобразовательных учреждениях области. В частности, закрыты все школы в Радивиловском (24) и Рокитновском (35) районах. Кроме того прекращено обучение в Березнивском (26 школ), Володимирецком (3), Гощанском (1), Здолбуновском ( 4), Острожском (1) районах и в г. Острог (4) ", - говорится в сообщении.

Всего, отмечается в сообщении, за прошедшую неделю в Ровенской области гриппом и ОРВИ заболели 9310 человек (802,9 случаев на 100 тыс. населения). Это на 11,6% больше, чем за предыдущую неделю. Среди заболевших - 6166 (66,2%) детей до 18 лет.

В течение недели были госпитализированы 223 больных, из них 160 детей.

Самая высокая заболеваемость регистрируется в Березнивском районе - 1075 человек (1670,1 случаев на 100 тыс. нас.), эпидемический порог превышен на 86%. В Радивиловском районе заболели 607 человек (1637,8), эпидемический порог превышен на 82%. Превышение эпидемического порога также зафиксировано в Володимирецком (8,2%), Здолбуновском (10,4%), Рокитновском (3%) и Острожском (2%) районах.