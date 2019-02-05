За сутки в Украине произошло сотни ДТП

Новости Украины: Более 700 ДТП с 47 пострадавшими и 4 погибшими произошло на дорогах Украины в понедельник.

В течение суток понедельника, 4 февраля, в Украине произошло 713 дорожно-транспортных происшествий, вследствие которых пострадали 47 человек и 4 погибли, сообщает пресс-служба Нацполиции Украины во вторник утром.

"За минувшие сутки произошло 713 ДТП с 47 пострадавшими. В дорожно-транспортных происшествиях погибло 4 человека. Нашими полицейскими был составлен 430 протоколов по ст. 130 (Управление транспортными средствами в состоянии опьянения)", - говорится в информации, обнародованной на странице Нацполиции в соцсети Фейсбук.

В правоохранительном ведомстве призвали граждан управлять автотранспортными средствами ответственно, быть внимательными за рулем и не забывать об окружающих.

Напомним, в Тернопольской области пьяный водитель сбил полицейского и еще двух человек.

В г.Калуш (Ивано-Франковская обл.) в результате дорожно-транспортного происшествия на автодороге Н-10 сообщением Стрий-Мамалига погиб один человек, еще один пострадал.