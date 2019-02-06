В Киеве снегопад: город остановился в пробках

Новости Украины: В Киеве утром 6 февраля сложные отложения изморози и гололеда.

Синоптики предупредили о сложных отложениях изморози и гололеда в Киеве в среду утром, сообщили в Киевской горгосадминистрации.

"В ближайший час с удержанием утром 6 февраля сложные отложения изморози и гололеда (І уровень опасности, желтый)", – говорится в сообщении мэрии, обнародованном в среду утром, сос ссылкой на Украинский гидрометцентр.

В Управлении по вопросам гражданской защиты КГГА рекомендует придерживаться ряда советов с целью предупреждения травматизма и избежания аварийных ситуаций.

В частности водителям советуют соблюдать скоростной режим и дистанцию, отказаться от рискованных маневрирования, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к аварийным ситуациям; при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижать скорость до минимума; не забывать включать габаритные огни или противотуманные фонари; в условиях ухудшения погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедом на дорогах не использовать автотранспорт с летними шинами.

Из-за ухудшения погодных условий в Киеве значительно затруднено движение автомобилей. Об этом свидетельствуют данные Google Maps.

Движение затруднено на просп. Победы, от метро "Житомирская" до метро "Берестейская" трафик почти парализован. Также "стоит" бульвар Тараса Шевченко в обоих направлениях, пробка у Бессарабского рынка, у Европейской площади, Крещатика, ул. Сечевых Стрельцов, ул. О. Гончара, ул. Бульварно-Кудрявской, площади Льва Толстого.

Пробки также зафиксированы на Набережно-Крещатицкой и Набережно-Рыбальской улицах, возле метро "Днепр". Напряженное движение на ул. Елены Телиги, ул. Степана Бандеры, стоит ул. Семена Скляренко. На Подоле также наблюдаются пробки - ул. Константиновка рядом с метро "Тараса Шевченко".

Большие пробки наблюдаются в направлении правого берега на большинстве мостов столицы - Гаванском (со стороны Троещины), мосту Метро, мосту Патона, Южном.