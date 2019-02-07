Во Львове полиция задержала подозреваемого в организации убийства Олешко

Новости Украины: Во Львове сотрудники полиции задержали экс-бойца "Торнадо" с удостоверением Европола по подозрению в организации убийства активиста Виталия "Сармата" Олешко.

Глава Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook сообщил, что полиция задержала экс-бойца спецроты милиции "Торнадо", которого имелось удостоверение сотрудника Европола. Сообщается, что его подозревают в организации убийства активиста Виталия Олешко под позывным "Сармат", которое произошло в Бердянске, Запорожской области 31 июля 2018 года.

Сообщается, что подозреваемым оказался житель Днепра, бывший боец "Торнадо", который пять месяцев скрывался от следствия. Его задержали накануне ночью в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий во Львове.

Напомним, 31 июля 2018 года в Бердянске убили активиста, ветерана АТО, Виталия "Сармата" Олешко. Из-за преступления открыли производство. Олешко занимался общественной деятельностью и борьбой с коррупцией.

Бердянский районный суд взял под стражу на два месяца без возможности внесения залога подозреваемого по делу Артема Матюшина, но он отказался признать вину. В последствии, были арестованы 37-летний Николай Ломака и еще двое подозреваемых.

Указывалось, что исполнителем убийства стал Матюшин, который служил в подразделении "Торнадо", а затем в "Азове". Как сознался сам Матюшин, он совершил преступление по заказу владельца бердянского ресторана "Мохито" Михаила Сигиды. Мужчина позвонил ему и попросил помочь проучить одного человека, "прострелив ягодицы". За это предприниматель обещал вознаграждение в виде финансовой помощи в развитии любого бизнеса. Позже в аэропорту "Харьков" 16 декабря сотрудники криминальной полиции задержали жителя Днепра, которого подозревают в соучастии убийства Олешко.