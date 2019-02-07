Прокуратура АР Крым открыла производство из-за загрязнения Черного моря

Новости Украины: Прокуратура АР Крым и Нацполиция АР Крым открыла уголовное производство в связи с незаконной добычей песка в оккупированной Керчи.

Прокуратура АР Крым и Главное управление Национальной полиции в АР Крым и г. Севастополь проводят постоянную проверку средств массовой информации касательно нарушений прав человека на временно оккупированной территории полуострова.

Недавно было установлено, что после оккупации Россией полуострова Крым, дамбу Нижне-Чурбашского водохранилища в г. Керчь, начали использовать для незаконной добычи песка. Отмечается, что объем добытого песка увеличивается ежедневно, в результате чего, грязь от его промывки и добычи попадает на городской пляж, поскольку слив происходит прямо в канал. В последствии, токсичные вещества попадают в Черное море и создают угрозу для здоровья населения и среды.

В связи с данным фактом 04.02.2019 следственным отделом ГУ ЧП в АР Крым и г. Севастополь в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения и открыто уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст. 240 УК Украины (нарушение правил охраны или использования недр). Процессуальное руководство в указанном уголовном производстве осуществляется прокуратурой АР Крым.

Как сообщалось ранее, экологи говорят об угрозе от вскрытия хвостохранилища для здоровья людей. Добыча и промывка песка провоцирует различные заболевания, в самом песке содержатся химические вещества - мышьяк, ванадий, фосфор и железо - в концентрации, значительно превышающей допустимые безопасные для жизни и здоровья людей нормы. Активисты-экологи и ученые постоянно выступают против незаконной добычи песка, однако добыча его продолжается. По информации СМИ, этот токсичный песок используется при строительстве Керченского моста.