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В Полтаве сосулька убила пенсионера

В Полтаве сосулька убила пенсионера
15:30 Сегодня Телеграф Фото: из открытых источников

Новости Украины: 82-летний мужчина был госпитализирован с черепно-мозговой травмой, но умер в больнице.

В Полтаве упавшая с крыши сосулька серьезно травмировала пожилого мужчину. Об этом сообщается на сайте полиции области.

Инцидент произошел в среду, 6 февраля. Мужчина 1936 года рождения был госпитализирован с черепно-мозговой травмой.

К сожалению, в больнице пенсионер умер.

Полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст.367 Уголовного кодекса (служебная халатность, повлекшая смерть потерпевшего).

Ледяная глыба травмировала ребенка в Полтаве

Как отмечают местные СМИ, это уже 10-й случай падения сосулек и ледяных глыб в области в течение этой зимы и первый со смертельным исходом.

Напомним, для оперативной очистки крыш от сосулек и снега, которые образовались вследствие повышения температуры, территорию Киева обследуют инспекторы благоустройства.

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Полтава, Сосульки, Происшествие, Оттепель.
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