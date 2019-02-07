Скачать
Четверг, 07.02.2019
Украинцам снизили нормы потребления газа: опубликованы новые цифры
Украинцам снизили нормы потребления газа
Ждем новых реформ: в НАТО отреагировали на &quot;евроатлантическое&quot; голосование Рады
В НАТО отреагировали на "евроатлантическое" голосование Рады
Павелко избран в Исполком УЕФА
Павелко избран в Исполком УЕФА
Афиша интересных событий в Украине на 9-10 февраля
Афиша интересных событий в Украине на 9-10 февраля

В Полтавской области изъяли крупнейшую в истории Украины партию метадона

Смотрите фото (3)
В Полтавской области изъяли крупнейшую в истории Украины партию метадона
16:49 Сегодня Телеграф Фото: СБУ

Новости Украины: В Миргороде, Полтавской области в одном из частных домов сотрудники СБУ изъяли крупнейшую партию метадона за всю историю Украины.

Служба безопасности Украины совместно с Нацполицией Украины изъяла в Полтавской области крупнейшую партию метадона в истории Украины.

В ходе расследования было установлено, что участники этнической организованной группировки арендовали частный дом в Миргороде, где и устроили нарколабораторию.

Сообщается, что злоумышленники планировали сбывать наркотики по всей территории страны через разветвленную сеть дилеров.  Во время обысков в помещении нарколаборатории сотрудники правоохранительных органов изъяли более 20 килограммов метадона, 300 килограммов прекурсоров и почти 50 литров жидкого метадонового концентрата.

В СБУ отметили, что стоимость изъятых препаратов по ценам "черного рынка" может составлять более 35 миллионов гривен. Отмечается, что в частном доме  также обнаружено лабораторное оборудование, предназначенное для изготовления наркотика.

В пресс -службе Службы безопасности Украины отметили, что организатор группировки и двое ее участников задержаны. В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственно-оперативные действия. Изъятое лабораторное оборудование и вещества направлены на экспертизу, после завершения которой будет принято решение о предъявлении задержанным подозрения.

Напомним, ранее в Харькове задержали мужчину, который несколько лет работал курьером в интернет-магазине наркотиков. Известно, что задержан 23-летний мужчина, когда он пытался сделать "закладку" на улице Малиновского в Харькове. во время осмотра личных вещей у задержанного обнаружили и изъяли 121 сверток весом по 0,25 г каждый с психотропным веществом PVP, а также изъят один сверток весом 0,5 г. героина.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Полтавская область, Задержание, Участники, Миргород, Изъятие, Крупнейшая партия метадона, В истории Украины, Организатор группировки.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Верховная Рада утвердила историческое решение о курсе Украины в ЕС и НАТО
02 В Украине 8 февраля мороз: синоптики дали прогноз по регионам
03 Врачи назвали напиток, снижающий уровень сахара в крови
04 Гороскоп на сегодня, 7 февраля 2019: все знаки Зодиака
05 Великий пост 2019: когда начинается и правила соблюдения
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Верховная Рада переименовала Днепропетровскую область
Рада переименовала Днепропетровскую область
Верховная Рада утвердила историческое решение о курсе Украины в ЕС и НАТО
Рада закрепила в Конституции курс на ЕС и НАТО
В Украине 8 февраля мороз: синоптики дали прогноз по регионам
В Украине 8 февраля мороз: синоптики дали прогноз по регионам
&quot;Евровидение 2019&quot;: Украина попала в тройку лидеров
"Евровидение 2019": Украина попала в тройку лидеров
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь