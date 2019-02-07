В Полтавской области изъяли крупнейшую в истории Украины партию метадона

Новости Украины: В Миргороде, Полтавской области в одном из частных домов сотрудники СБУ изъяли крупнейшую партию метадона за всю историю Украины.

Служба безопасности Украины совместно с Нацполицией Украины изъяла в Полтавской области крупнейшую партию метадона в истории Украины.

В ходе расследования было установлено, что участники этнической организованной группировки арендовали частный дом в Миргороде, где и устроили нарколабораторию.

Сообщается, что злоумышленники планировали сбывать наркотики по всей территории страны через разветвленную сеть дилеров. Во время обысков в помещении нарколаборатории сотрудники правоохранительных органов изъяли более 20 килограммов метадона, 300 килограммов прекурсоров и почти 50 литров жидкого метадонового концентрата.

В СБУ отметили, что стоимость изъятых препаратов по ценам "черного рынка" может составлять более 35 миллионов гривен. Отмечается, что в частном доме также обнаружено лабораторное оборудование, предназначенное для изготовления наркотика.

В пресс -службе Службы безопасности Украины отметили, что организатор группировки и двое ее участников задержаны. В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственно-оперативные действия. Изъятое лабораторное оборудование и вещества направлены на экспертизу, после завершения которой будет принято решение о предъявлении задержанным подозрения.

Напомним, ранее в Харькове задержали мужчину, который несколько лет работал курьером в интернет-магазине наркотиков. Известно, что задержан 23-летний мужчина, когда он пытался сделать "закладку" на улице Малиновского в Харькове. во время осмотра личных вещей у задержанного обнаружили и изъяли 121 сверток весом по 0,25 г каждый с психотропным веществом PVP, а также изъят один сверток весом 0,5 г. героина.