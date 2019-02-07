В Ивано-Франковской области поезд врезался в грузовик

Новости Украины: В Ивано-Франковской области на переезде грузовик врезался в пассажирский поезд.

В результате сегодняшнего столкновения грузового автомобиля и пассажирского поезда в Ивано-Франковской области, вследствие нарушения водителем грузовика правил дорожного движения, локомотив частично сошел с рельсов, никто из пассажиров поезда не пострадал.

Как сообщили в пресс-службе акционерной компании "Укрзализныця", инцидент произошел сегодня в 15:54 на перегоне Хриплин - Братковцы в Ивано-Франковской области.

"Водитель грузового автомобиля, нарушив правила дорожного движения, выехал на нерегулируемый переезд прямо перед поездом №143 Ворохта - Киев, спровоцировав столкновение. В результате дорожно-транспортного происшествия локомотив сошел с рельсов первой колесной парой. Машинист и пассажиры поезда не пострадали, водитель автомобиля госпитализирован", - сказано в сообщении.

В "Укрзализныце" отметили со ссылкой на главу компании Евгения Кравцова, что только в прошлом году в результате ДТП по неосторожности водителей на железнодорожных переездах и путях Украины погибли 16 человек и 30 были травмированы.

В целом в прошлом году на ж/д объектах произошло 79 случаев ДТП.

По данным пресс-службы, в этом году на железнодорожных переездах и путях уже произошло 7 случаев ДТП, в результате которых пострадали 6 человек, один человек погиб.

"По сравнению с январем 2018 года, количество ДТП уменьшилось на один случай, однако число погибших возросло на одного человека, а травмированных - на два человека (с трех до пяти). Все эти случаи вызваны нарушениями водителями автотранспорта правил проезда железнодорожных переездов", - отметили в компании.