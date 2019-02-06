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В Киеве столкнулись четыре авто, пьяный виновник ДТП сбежал

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В Киеве столкнулись четыре авто, пьяный виновник ДТП сбежал
10:14 Сегодня Телеграф Информатор Фото: Информатор

Новости Украины: Водитель Volkswagen на полной скорости влетел в Lexus, который от удара отбросило на два других авто.

На Дарницком шоссе в Киеве столкнулись два авто, а пока водители ждали полицейских, в них влетели еще две машины. Об этом в среду, 6 февраля, сообщает Информатор.

Отмечается, что авария произошла накануне около 21:00 на пересечении Дарницкого шоссе и улицы Сортировочной.

По предварительным данным, небольшое ДТП произошло между автомобилями Mazda 6 и Alfa Romeo. Несмотря на незначительные повреждения, водители не захотели оформлять европротокол и стали дожидаться полицейских. Через некоторое время, в этом же месте во внедорожник Lexus на большой скорости сзади влетел Volkswagen Caddy. Удар был такой силы, что Lexus отбросило на Mazda, который в свою очередь ударил Alfa Romeo.

В результате аварии пострадали водитель и девушка-пассажир Lexus. Мужчина от удара потерял сознание. Их обоих госпитализировали прибывшие на место происшествия медики. По сообщениям очевидцев, водитель Volkswagen находился в состоянии алкогольного опьянения и после столкновения вышел из машины и скрылся.

От столкновения в Lexus произошла утечка газа. Работавшие на месте происшествия полицейские не подпускали к машине очевидцев и прессу.

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На месте происшествия работали два экипажа патрульной полиции и "скорая". Детали аварии установит следствие.

Напомним, накануне масштабное ДТП случилось в Болгарии: там столкнулись 30 авто.

Напомним, в течение суток понедельника, 4 февраля, в Украине произошло 713 дорожно-транспортных происшествий, вследствие которых пострадали 47 человек и 4 погибли.

Как сообщалось, на текущей неделе синоптическая ситуация над территорией Украины изменится: период очень теплой, но пасмурной, сырой и туманной погоды закончится, и эти изменения станут заметны уже во вторник.

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ДТП, Авария, Происшествие, Киве.
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