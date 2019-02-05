Страшная авария в Донецкой области: погибли пять человек

Новости Украины: В Донецкой области в результате аварии на подъезде к контрольному пункту пропуска "Марьинка" погибли пять человек.

В Донецкой области возле КПВВ "Марьинка" произошло ДТП, в результате которого погибли пять человек.

Об этом сообщает благотворительный фонд "Право на защиту".

В сообщении сказано, что авария произошла около 11:00, столкнулись автомобили Lanos и Chevrolet. Lanos с газобаллонным оборудованием после столкновения загорелся, все четверо пассажиров погибли. В Chevrolet выжил водитель и трое пассажиров, одна женщина погибла.

Двое пострадавших в тяжелом состоянии госпитализированы в больницу в Курахово. Еще двух травмированных доставляют в больницу.

Предварительная причина аварии - плохая видимость на дороге из-за тумана.

Как сообщалось, власти Киева просят водителей быть внимательными на дорогах - в ночь на среду ожидается ухудшение погодных условий.

В "Киевавтодоре" напоминают, что внимательно следят за изменениями погодных условий и в соответствии с синоптической ситуацией принимают необходимые меры для безопасного передвижения киевлян и гостей столицы.

Напомним, в течение суток понедельника, 4 февраля, в Украине произошло 713 дорожно-транспортных происшествий, вследствие которых пострадали 47 человек и 4 погибли.

Как сообщалось, на текущей неделе синоптическая ситуация над территорией Украины изменится: период очень теплой, но пасмурной, сырой и туманной погоды закончится, и эти изменения станут заметны уже во вторник.